السعودية اليوم / سفير خادم الحرمين في المكسيك يلتقي مسؤولين في حكومة نيكاراغوا



ماناغوا 02 جمادى الآخرة 1440 هـ الموافق 07 فبراير 2019 م واس

التقى سفير خادم الحرمين الشريفين لدى الولايات المتحدة المكسيكية ،السفير غير المقيم في نيكاراغوا حماد بن غانم الرويلي، اليوم معالي وزير خارجية نيكاراغوا دانيس مونكادا كوليندريس،وذلك بمقر الوزارة في العاصمة مناغوا.

وجرى خلال اللقاء بحث المواضيع ذات الاهتمام المشترك وسبل تعزيز وتطوير العلاقات الثنائية بين البلدين الصديقين في شتى المجالات.

حضر اللقاء كبار المسؤولين في وزارة الخارجية النيكاراغوية.

من جهة أخرى أخرى التقى السفير الرويلي معالي وزير المالية والائتمان العام النيكاراغوي ايفان اكوستا موتليفان .

وأشاد موتليفان بالعلاقات الطيبة بين البلدين الصديقين ،مبدياً تطلع حكومة بلاده إلى تطويرها .

// انتهى //

09:58ت م

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ماناغوا 02 جمادى الآخرة 1440 هـ الموافق 07 فبراير 2019 م واسالتقى سفير خادم الحرمين الشريفين لدى الولايات المتحدة المكسيكية ،السفير غير المقيم في نيكاراغوا حماد بن غانم الرويلي، اليوم معالي وزير خارجية نيكاراغوا دانيس مونكادا كوليندريس،وذلك بمقر الوزارة في العاصمة مناغوا.وجرى خلال اللقاء بحث المواضيع ذات الاهتمام المشترك وسبل تعزيز وتطوير العلاقات الثنائية بين البلدين الصديقين في شتى المجالات.حضر اللقاء كبار المسؤولين في وزارة الخارجية النيكاراغوية.من جهة أخرى أخرى التقى السفير الرويلي معالي وزير المالية والائتمان العام النيكاراغوي ايفان اكوستا موتليفان .وأشاد موتليفان بالعلاقات الطيبة بين البلدين الصديقين ،مبدياً تطلع حكومة بلاده إلى تطويرها .// انتهى //09:58ت م0015

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