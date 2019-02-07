شكرا لقرائتكم خبر عن الجبير: المملكة مستمرة فى محاربة الإرهاب والداعمين له والان نبدء بالتفاصيل

ترأس وزير الدولة للشؤون الخارجية عضو مجلس الوزراء عادل بن أحمد الجبير وفد المملكة في الاجتماع الوزاري للدول الأعضاء في التحالف الدولي لمحاربة تنظيم داعش الإرهابي، ووفد المملكة المشارك في الاجتماع الوزاري للمجموعة المصغرة حول سوريا، وذلك في العاصمة الأمريكية واشنطن.

وقال وزير الدولة للشؤون الخارجية عضو مجلس الوزراء في كلمة أمام الاجتماع الوزاري للدول الأعضاء في التحالف الدولي: إن التحالف الدولي لمحاربة تنظيم داعش تأسس في العام 2014 وتكون من 12 دولة، وكانت بلادي من الدول المؤسسة له ومن أوائل الدول التي شاركت بفعالية في العمليات العسكرية ضد التنظيم، ونحن اليوم نجتمع وقد بلغ عدد الدول المشاركة في التحالف 79 دولة.

وأكد التزام المملكة الثابت والمستمر بأهداف التحالف الدولي لمحاربة تنظيم داعش الإرهابي بما يحقق التعاون والتنسيق بين كافة الدول الأعضاء لمكافحة الإرهاب والتطرف، قائلاً:" ستستمر حكومة بلادي في حربها ضد الإرهاب وضد الدول الراعية له، وتتعهد بدعم كافة الجهود الدولية والإقليمية في القضاء على التنظيمات الإرهابية وعلى أنشطة الدول المزعزعة للاستقرار في المنطقة".

وأضاف الوزير الجبير: نؤمن بأن حربنا ضد الإرهاب يجب أن تشمل محاربة تمويله والخطابات التي تبرر العنف والإرهاب، ولأجل ذلك أنشأت بلادي مركزًا يعنى بمحاربة الإرهاب والتطرف ومصادر تمويلها، كما نؤكد على أهمية استمرار هذا التحالف حتى نتمكن جميعًا من ضمان هزيمة فعالة ودائمة لتنظيم داعش الإرهابي وكافة التنظيمات الإرهابية، وعدم عودتها للظهور مرة أخرى في كافة أنحاء العالم"..