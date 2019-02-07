الان تتابع وفاة وإصابة 4 معلمين في المدينة المنورة والان مع التفاصيل

جدة - عمرو شويل الطائف- الخليج 365- عبد الله العازمي: تعرض مساء أمس الأربعاء أربعة معلمين من مجمع مدارس الحمنة التعليمي التابع لمحافظة وادي الفرع بمنطقة المدينة بعد نهاية دوامهم لحادث سير نتج عنه وفاة اثنين منهم واصابة اثنين اخرين. وبحسب التفاصيل التي تحصلت عليها “الخليج 365” فقد حضر مدير عام تعليم منطقة المدينة المنورة صلاة الجنازة على المعلمين المتوفين من مجمع الحمنة التعليمي. ونقل لذويهما تعازي ومواساة سمو أمير المنطقة وسمو نائبه وتعازي وزير التعليم ودعواتهم الصادقة للمصابين بالشفاء العاجل وقد رافقه المساعد للشؤون التعليمية وعدد من قيادات التعليم بالمنطقة.

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