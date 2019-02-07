الان تتابع “الأرصاد” تحذرمن انعدام الرؤية على منطقة مكة المكرمة والان مع التفاصيل

جدة - عمرو شويل الخليج 365 - متابعات

حذرت هيئة الأرصاد وحماية البيئة، اليوم، من نشاط في الرياح السطحية، مما يؤدي إلى إثارة الأتربة والغبار تؤدي إلى شبه إنعدام في الرؤية الأفقية على منطقة مكة المكرمة.

وشمل التحذير جدة، العاصمة المقدسة، الليث، الشعيبة، القنفذة والأجزاء المجاورة حتى التاسعة مساءً.

ومن جانبها، أطلقت المديرية العامة للدفاع المدني السعودي، تعليمات الأمن والسلامة الواجب اتباعها لتفادي التعرض للغبار وآثاره، وتضمنت الحذر من المرور بجانب اللوحات الإعلانية وأعمدة الإنارة وخطوط الضغط العالي، وتفقد وسائل السلامة وصيانتها.