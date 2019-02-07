محمد بن مسعود - الدمام - ضِمن منافسات جائزة الملك عبدالعزيز في نسختها الثالثة أعلنت لجنة جائزة الملك عبدالعزيز لمزاين الإبل، في نسختها الثالثة، أسماء ستة متأهلين من المشاركين في فئة الفحل وإنتاجها للون "الشقح". وجاءت أسماء المتأهلين كالتالي: "سعد فارس زبار بن درعان النفيعي، عبدالله دلمخ الحضيني السبيعي، عمير فهد شنار القحطاني، فيصل عمر عبدالمحسن بن عقيل، فيصل محيميد خصيوي العتيبي، محمد نايف وليد بن شويه". "مزاين الإبل" تعلن أسماء ٦ متأهلين في فئة الفحل وإنتاجها لـ"الشقح" فهد الغبيوي الخليج 365 2019-02-07 أعلنت لجنة جائزة الملك عبدالعزيز لمزاين الإبل، في نسختها الثالثة، أسماء ستة متأهلين من المشاركين في فئة الفحل وإنتاجها للون "الشقح". وجاءت أسماء المتأهلين كالتالي: "سعد فارس زبار بن درعان النفيعي، عبدالله دلمخ الحضيني السبيعي، عمير فهد شنار القحطاني، فيصل عمر عبدالمحسن بن عقيل، فيصل محيميد خصيوي العتيبي، محمد نايف وليد بن شويه". 07 فبراير 2019 - 2 جمادى الآخر 1440 09:49 AM ضِمن منافسات جائزة الملك عبدالعزيز في نسختها الثالثة ضِمن منافسات جائزة الملك عبدالعزيز في نسختها الثالثة أعلنت لجنة جائزة الملك عبدالعزيز لمزاين الإبل، في نسختها الثالثة، أسماء ستة متأهلين من المشاركين في فئة الفحل وإنتاجها للون "الشقح". وجاءت أسماء المتأهلين كالتالي: "سعد فارس زبار بن درعان النفيعي، عبدالله دلمخ الحضيني السبيعي، عمير فهد شنار القحطاني، فيصل عمر عبدالمحسن بن عقيل، فيصل محيميد خصيوي العتيبي، محمد نايف وليد بن شويه". ، "مزاين الإبل" تعلن أسماء ٦ متأهلين في فئة الفحل وإنتاجها لـ"الشقح" ،

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