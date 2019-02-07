، فقدان "X".. فريق طبي يُنقذ حياة امرأة تَوَقف قلبها بالطائف ،

محمد بن مسعود - الدمام - تقوّس مجرى التنفس وقِصَر الرقبة استدعى عمل شق حنجري

نجح -بفضل من الله- الفريق الطبي بقسم الأنف والأذن والحنجرة بمستشفى الملك عبدالعزيز التخصصي بالطائف، في إنقاذ حياة امرأة أُدخلت لقسم الطوارئ بعد توقف القلب لديها؛ مما استدعى عمل إنعاش قلبي رئوي وإجراء تدخل جراحي عاجل.

وذكر بيان أوردته "صحة الطائف"، وحصلت "الخليج 365" عليه، أن المرأة كانت قد أُحضرت مُحَوّلة من إحدى المستشفيات وهي تعاني من متلازمة "تيرنر" التي تنتج نتيجة فقدان بشكل جزئي أو كلي للكروموسوم x؛ مما يؤدي إلى مجموعة من المشكلات الطبية ومشكلات النمو، إضافة إلى تقوس في العمود الفقري، وارتفاع ضغط الدم الرئوي، كما كان لديها التهاب رئوي حاد مع أزمة ربو.

وقد أُجريت العملية الجراحية عن طريق وضع أنبوب تنفس صناعي بصعوبة بالغة؛ نظراً لتقوس مجرى التنفس وقِصَر الرقبة؛ مما استدعى عمل شق حنجري ووضع الأنبوب مباشرة في القصبة الهوائية لحماية مجرى التنفس لديها؛ حيث تكللت العملية بالنجاح ولله الحمد.

وتأتى هذه الخطوات التي قام بها الفريق الطبي، تماشياً مع الجهود التي تقوم بها "الصحة" لتحقيق أحد أهدافها في برنامج التحول الوطني 2020، وهو تحسين الرعاية الصحية المقدمة قبل التنويم والرعاية المقدمة في المستشفيات الرئيسية (الطوارئ والعناية المركزة)؛ حيث يرتبط هذا الهدف بأحد أهداف رؤية 2030، وهو تحسين جودة الخدمات الصحية بشقيها الوقائي والعلاجي.