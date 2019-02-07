، إيداع 1.9 مليار ريال معاشات ضمانية وبدل غلاء معيشة ،

- 1/2
- 2/2
قالت وزارة العمل والتنمية الاجتماعية: إنها أودعت مبالغ معاشات الضمان الاجتماعي والبرامج المساندة لشهر جمادى الآخرة، في حسابات المستفيدين والمستفيدات، التي تشمل المعاشات الضمانية والمساعدات النقدية لأجل الغذاء وتسديد جزء من فواتير الكهرباء.
وتشمل كذلك بدلَ غلاء المعيشة المُقَر بموجب الأمر الملكي الكريم، القاضي باستمرار صرف بدل غلاء معيشة للمعاش الشهري لمستفيدي الضمان الاجتماعي الذين لا يُصرف لهم بدل غلاء المعيشة مع المعاشات التقاعدية.
وقال وكيل الوزارة للضمان الاجتماعي إبراهيم بن يوسف المبارك: إن إجمالي المبالغ المصروفة قد بلغ 1.988.971.970 ريالاً، تشمل المعاشات الضمانية للمستفيدين التي بلغت 1.368.885.427 ريالاً؛ فيما بلغت المساعدات النقدية لأجل الغذاء 188.102.628 ريالاً؛ بينما تم صرف 99.721.415 ريالاً لسداد جزء من فواتير الكهرباء، بالإضافة إلى 332.262.500 ريال بدل غلاء معيشة، وقد تم إيداع تلك المبالغ في حسابات المستفيدين البنكية بشكل مباشر؛ بهدف تحسين الظروف المعيشية لهم ولأسرهم الضمانية.
إيداع 1.9 مليار ريال معاشات ضمانية وبدل غلاء معيشةصحيفة الخليج 365 الإلكترونية الخليج 365 2019-02-07
قالت وزارة العمل والتنمية الاجتماعية: إنها أودعت مبالغ معاشات الضمان الاجتماعي والبرامج المساندة لشهر جمادى الآخرة، في حسابات المستفيدين والمستفيدات، التي تشمل المعاشات الضمانية والمساعدات النقدية لأجل الغذاء وتسديد جزء من فواتير الكهرباء.
وتشمل كذلك بدلَ غلاء المعيشة المُقَر بموجب الأمر الملكي الكريم، القاضي باستمرار صرف بدل غلاء معيشة للمعاش الشهري لمستفيدي الضمان الاجتماعي الذين لا يُصرف لهم بدل غلاء المعيشة مع المعاشات التقاعدية.
وقال وكيل الوزارة للضمان الاجتماعي إبراهيم بن يوسف المبارك: إن إجمالي المبالغ المصروفة قد بلغ 1.988.971.970 ريالاً، تشمل المعاشات الضمانية للمستفيدين التي بلغت 1.368.885.427 ريالاً؛ فيما بلغت المساعدات النقدية لأجل الغذاء 188.102.628 ريالاً؛ بينما تم صرف 99.721.415 ريالاً لسداد جزء من فواتير الكهرباء، بالإضافة إلى 332.262.500 ريال بدل غلاء معيشة، وقد تم إيداع تلك المبالغ في حسابات المستفيدين البنكية بشكل مباشر؛ بهدف تحسين الظروف المعيشية لهم ولأسرهم الضمانية.
07 فبراير 2019 - 2 جمادى الآخر 1440
08:57 AM
"العمل والتنمية الاجتماعية": للمستفيدين لشهر جمادى الآخرة
قالت وزارة العمل والتنمية الاجتماعية: إنها أودعت مبالغ معاشات الضمان الاجتماعي والبرامج المساندة لشهر جمادى الآخرة، في حسابات المستفيدين والمستفيدات، التي تشمل المعاشات الضمانية والمساعدات النقدية لأجل الغذاء وتسديد جزء من فواتير الكهرباء.
وتشمل كذلك بدلَ غلاء المعيشة المُقَر بموجب الأمر الملكي الكريم، القاضي باستمرار صرف بدل غلاء معيشة للمعاش الشهري لمستفيدي الضمان الاجتماعي الذين لا يُصرف لهم بدل غلاء المعيشة مع المعاشات التقاعدية.
وقال وكيل الوزارة للضمان الاجتماعي إبراهيم بن يوسف المبارك: إن إجمالي المبالغ المصروفة قد بلغ 1.988.971.970 ريالاً، تشمل المعاشات الضمانية للمستفيدين التي بلغت 1.368.885.427 ريالاً؛ فيما بلغت المساعدات النقدية لأجل الغذاء 188.102.628 ريالاً؛ بينما تم صرف 99.721.415 ريالاً لسداد جزء من فواتير الكهرباء، بالإضافة إلى 332.262.500 ريال بدل غلاء معيشة، وقد تم إيداع تلك المبالغ في حسابات المستفيدين البنكية بشكل مباشر؛ بهدف تحسين الظروف المعيشية لهم ولأسرهم الضمانية.
، إيداع 1.9 مليار ريال معاشات ضمانية وبدل غلاء معيشة ،
المصدر : الخليج 365
الكلمات الدلائليه السعوديه الان اخبار السعوديه الملك سلمان عاصفه الحزم اليمن حرب اليمن السعوديه اليوم القضايا السعوديه
كانت هذه تفاصيل خبر إيداع 1.9 مليار ريال معاشات ضمانية وبدل غلاء معيشة لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على صحيفة سبق اﻹلكترونية وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.