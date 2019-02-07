، "الأرصاد": أمطار رعدية تُصحَب بزخات من البرد وتُسبَق برياح نشطة على تبوك والجوف والشمالية ،

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توقعت الهيئة العامة للأرصاد وحماية البيئة، في تقريرها عن حالة الطقس لهذا اليوم، هطولاً لأمطار رعدية من متوسطة إلى غزيرة تصحب بزخات من البرد وتُسبَق برياح نشطة على مناطق: (تبوك، الجوف، الحدود الشمالية)؛ فيما تتكون السحب الرعدية على مرتفعات: (جازان، عسير، الباحة، مكة المكرمة).
وأورد التقرير أن حركة الرياح السطحية على البحر الأحمر جنوبية غربية إلى شمالية غربية على الجزء الشمالي والأوسط بسرعة 20- 40كم/ساعة، وجنوبية إلى جنوبية شرقية على الجزء الجنوبي بسرعة 20- 45كم/ساعة، وارتفاع الموج من متر إلى مترين ونصف، وحالة البحر متوسط الموج إلى مائج؛ بينما تكون حركة الرياح السطحية على الخليج العربي شمالية إلى شمالية شرقية بسرعة 15- 35 كم/ساعة، وارتفاع الموج من متر إلى متر ونصف، وحالة البحر خفيف إلى متوسط الموج.
"الأرصاد": أمطار رعدية تُصحَب بزخات من البرد وتُسبَق برياح نشطة على تبوك والجوف والشماليةوكالة الأنباء السعودية (واس) الخليج 365 2019-02-07
توقعت الهيئة العامة للأرصاد وحماية البيئة، في تقريرها عن حالة الطقس لهذا اليوم، هطولاً لأمطار رعدية من متوسطة إلى غزيرة تصحب بزخات من البرد وتُسبَق برياح نشطة على مناطق: (تبوك، الجوف، الحدود الشمالية)؛ فيما تتكون السحب الرعدية على مرتفعات: (جازان، عسير، الباحة، مكة المكرمة).
وأورد التقرير أن حركة الرياح السطحية على البحر الأحمر جنوبية غربية إلى شمالية غربية على الجزء الشمالي والأوسط بسرعة 20- 40كم/ساعة، وجنوبية إلى جنوبية شرقية على الجزء الجنوبي بسرعة 20- 45كم/ساعة، وارتفاع الموج من متر إلى مترين ونصف، وحالة البحر متوسط الموج إلى مائج؛ بينما تكون حركة الرياح السطحية على الخليج العربي شمالية إلى شمالية شرقية بسرعة 15- 35 كم/ساعة، وارتفاع الموج من متر إلى متر ونصف، وحالة البحر خفيف إلى متوسط الموج.
07 فبراير 2019 - 2 جمادى الآخر 1440
08:20 AM
سحب رعدية على مرتفعات جازان وعسير والباحة ومكة
توقعت الهيئة العامة للأرصاد وحماية البيئة، في تقريرها عن حالة الطقس لهذا اليوم، هطولاً لأمطار رعدية من متوسطة إلى غزيرة تصحب بزخات من البرد وتُسبَق برياح نشطة على مناطق: (تبوك، الجوف، الحدود الشمالية)؛ فيما تتكون السحب الرعدية على مرتفعات: (جازان، عسير، الباحة، مكة المكرمة).
وأورد التقرير أن حركة الرياح السطحية على البحر الأحمر جنوبية غربية إلى شمالية غربية على الجزء الشمالي والأوسط بسرعة 20- 40كم/ساعة، وجنوبية إلى جنوبية شرقية على الجزء الجنوبي بسرعة 20- 45كم/ساعة، وارتفاع الموج من متر إلى مترين ونصف، وحالة البحر متوسط الموج إلى مائج؛ بينما تكون حركة الرياح السطحية على الخليج العربي شمالية إلى شمالية شرقية بسرعة 15- 35 كم/ساعة، وارتفاع الموج من متر إلى متر ونصف، وحالة البحر خفيف إلى متوسط الموج.
، "الأرصاد": أمطار رعدية تُصحَب بزخات من البرد وتُسبَق برياح نشطة على تبوك والجوف والشمالية ،
المصدر : الخليج 365
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