نصائح لزيادة سرعة اللابتوب

: قالت مجلة “كونيكت” الألمانية: إنه يمكن رفع أداء وزيادة سرعة جهاز اللابتوب، بفضل بعض التدابير. وأوضحت مجلة الحاسوب أن البرامج، التي تُشغل تلقائيًّا مع إقلاع الويندوز، سبب رئيسي في بطء إقلاع اللابتوب. ويمكن التحكم في البرامج، التي تبدأ مع تشغيل الويندوز، بالنقر على Ctrl+Alt+Delete معًا لاستدعاء مدير المهام Task Manger، ثم الضغط على علامة التبويب Startup. ومن خلال هذه القائمة يمكن للمستخدم تحديد البرامج، التي لا يرغب في عملها مع إقلاع الويندوز، ثم الضغط على زر Deactivate. وأضافت المجلة الألمانية أن بطاقة SD تمثل حلًّا جيدًا، بعد الوصول إلى الحد الأقصى لسعة الجهاز البالغة 64 جيجا بايت فقط..، مع تركها دائمًا في فتحة قارئ البطاقات لتوسعة للذاكرة بسعة تصل إلى 128 جيجا بايت على سبيل المثال.



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