ثغرة أمنية في حزمة البرامج المكتبية LibreOffice

: أعلنت مؤسسة “دوكيومنت فاونديشن” الألمانية وجود ثغرة أمنية خطيرة في حزمة البرامج المكتبية LibreOffice مفتوحة المصدر..، تُتيح للقراصنة تسريب شفرات مضرة بالحاسوب. وأوضحت المؤسسة أن الثغرة تكمن في فتح المستخدم مستندًا خبيثًا يحتوي على سكربت مخفي مكتوب بلغة البرمجة Python. ولتجنب هذا الخطر شددت المؤسسة على تثبيت الإصدارات الآمنة 6.0.7 (نسخة Still) و6.1.3 (نسخة Fresh)، التي أُطلقت أخيرًا لسد الثغرات الأمنية.



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