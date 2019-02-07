شركة نوماك تعلن توفر وظائف شاغرة للعمل بمراكز ومحطات المياه

: أعلنت الشركة الوطنية الأولى للتشغيل والصيانة المحدودة (نوماك) عن توفر وظائف شاغرة لذوي الخبرة من حملة الدبلوم والبكالوريوس، للعمل بالشركة بمحافظة جدة والمنطقة الشرقية ومحطة الشعيبة، بمسمى (مشرف توريد الموردين، وعامل تشغيل، ورئيس قسم التحكم والأجهزة، ومسؤول المناوبات، ومشرف كهربائي..، ورئيس قسم الكهرباء)، واشترطت الشركة أن يكون المتقدم سعودي الجنسية، وذلك وفقًا للمسميات وطريقة التقديم الموضحة أدناه. الوظائف: 1- مشرف توريد الموردين (Supply Chain Sourcing Supervisor) (جدة): – درجة البكالوريوس في إدارة الأعمال أو الخدمات اللوجستية أو الهندسة أو إدارة المواد أو ما يعادلها. – خبرة لا تقل عن 7 سنوات في مجال ذات صلة. 2- عامل تشغيل (Local Operator) (الشعيبة): – درجة الدبلوم في تخصصات مهنية ذات صلة. – خبرة لا تقل عن 4 سنوات في مجال ذات صلة. 3- رئيس قسم التحكم والأجهزة (Section Head- I & C) (جدة): – درجة البكالوريوس مع خبرة لا تقل عن 10 سنوات. 4- مسؤول المناوبات (Shift in Charge- QIPP) (الشعيبة): – درجة البكالوريوس في الهندسة الميكانيكية. – خبرة لا تقل عن 8 سنوات في مجال ذات صلة. 5- مشرف كهربائي (Electrical Supervisor- QIPP) (المنطقة الشرقية): – درجة الدبلوم في تخصص الصيانة الكهربائية. – خبرة لا تقل عن 10 سنوات في مجال ذات صلة. 6- رئيس قسم الكهرباء (Electrical Section Head- QIPP) (جدة): – درجة البكالوريوس مع خبرة لا تقل عن 10 سنوات. موعد التقديم: – التقديم متاح الآن بدءًا من اليوم الأربعاء بتاريخ 06/ 02/ 2019م وينتهي بتاريخ 08/ 03/ 2019م. طريقة التقديم: من خلال الرابط التالي (اضغط هنا).



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