شكرا لقرائتكم نجاح أول جراحة لمنع انفصال الشبكية بمجمع فيصل الطبي ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لامدادكم بكل ماهو جديد وحصري والان ندخل في التفاصيل





جدة - خالد شويل - متابعات الخليج 365 ـ فيصل الزيادي ـ الطائف

نجح فريق جراحي متخصص في إجراء أول عملية جراحية لشبكية العين في مجمع مستشفى الملك فيصل بالطائف، وذلك لمريض في الستينات من العمر، حيث تمت إزالة السائل الزجاجي بالكامل وعمل ليزر حماية لمنع انفصال الشبكية ثم الحقن بغاز من نوع sf6.

وأكد مدير المجمع مبارك اليامي أن العملية نجحت كأول عملية من هذا النوع، لافتًا إلى أن التحديات كبيرة جدًا لبدء مثل هذه الخدمة ويعرف المختصين ذلك جيدًا، فمنذ قرابة العام والنصف بدأت فكرة المشروع بناءًا على المعطيات والأرقام وعدد الحالات المحولة من مستشفيات المحافظة للمستشفيات التخصصية والمدن الطبية وكذلك عدد الحالات الطارئة التي تحتاج لتدخل جراحي عاجل للحفاظ على النظر وعدم فقدانه.

ولفت إلى أن رغم قلة عدد القوى العاملة المدربة بكفاءة عالية في هذا التخصص وندرتها أيضًا إلا أنه تم تكوين فريق عمل مدرب لعمل مثل هذه الحالات من منسوبي مجمع الملك فيصل الطبي بدعم من مديرية الشؤون الصحية واهتمامها وتم بعد ذلك تجهيز غرفة عمليات مخصصة فقط لهذا النوع من الجراحات مزودة بتقنيات عالية وميكروسكوب جراحي عالي التجهيز لعمليات الجزء الأمامي من العين وعدسات لتكبير صورة الشبكية وقلب الصورة وكاميرات تسجيل للاستعانة بها في حال حدوث مضاعفات لمراجعة الحالات، وشاشات عرض لمراقبة العمل أثناء الجراحة والاستفادة منها في أغراض التدريب والتعليم أيضًا، بالإضافة إلى جهاز إزالة السائل الزجاجي هو الأحدث من نوعه في هذا المجال مزود بجهاز ليزر لعمل الليزر داخل العين باستخدام وصلة خاصة تعمل داخل العين لهذا الغرض.

وأعرب اليامي عن شكره وتقديره للفريق الطبي بقيادة الدكتور محمد عبدالرازق والدكتور خالد غيث وتحت إشراف رئيس قسم العيون الدكتور سامي الحارثي ولكافة فريق العمل على جهودهم في إنجاح أول عملية من هذا النوع في المجمع والتي ستكون نقلة لخدمات العيون في المجمع.

تجدر الإشارة إلى أن عدد العمليات الجراحية التي أجريت في مجال العيون خلال العام المنصرم بلغت 2193 عملية في تخصصات عيون الأطفال والحول، والمياه الزرقاء، والمياه البيضاء للكبار والأطفال، وعمليات الحقن داخل السائل الزجاجي، وحاليًا جراحة الشبكية وإزالة السائل الزجاجي بمختلف أنواعها، بالإضافة للعمليات الصغرى.

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