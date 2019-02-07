شكرا لقرائتكم نشأة القصة القصيرة وتطورها في كتاب جديد لـ صحصاح ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لامدادكم بكل ماهو جديد وحصري والان ندخل في التفاصيل





جدة - خالد شويل - متابعات الخليج 365 - الرياض

استعرض الدكتور الأمير صحصاح محتوي كتابه الجديد عن نشأة القصة القصيرة وتطورها في الصحافة المصرية، وذلك ضمن فعاليات الأنشطة الثقافية التي ينظمها قسم الإعلام بكلية العلوم الاجتماعية، تحت رعاية عميد الكلية الدكتور عدنان الحربي، وإشراف رئيس قسم الإعلام الدكتور سالم عريجة.

وصرح الدكتور فيصل الشميري، رئيس لجنة الأنشطة الثقافية بقسم الإعلام، أن اللقاء كان مثمرًا، وحضرة لفيف من أعضاء هيئة التدريس والطلاب.

بدأ اللقاء بتقديم الدكتور هليل العميري الذي أشاد بالكتاب ومؤلفه وقال: إن قسم الإعلام بدأ في حراك ثقافي سوف يستمر ويتسع بعون الله.

وعن الكتاب قال الدكتور الأمير صحصاح: إنه أول محاولة يتم فيها تطبيق المنهج الإعلامي في تحليل محتوي القصة القصيرة.

وأضاف أن الكتاب يضم بابين أحدهما يؤرخ للقصة القصيرة وكيف نشأت في الصحافة والثاني دراسة تحليلية للقصة القصيرة في الصحافة خلال نص قرن من الزمان طبقًا لمنهج المسح الإعلامي

وفي ختام اللقاء أدار الدكتور سالم عريجة الحوار الذي شارك فيه الطلاب، ونوه إلى أن النشاط الثقافي لقسم الإعلام جزء من الحراك الثقافي الكبير الذي تشهده جامعة أم القري في إطار رؤية المملكة 2030.

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