شكرا لقرائتكم حملة وقائية للتطعيم بلقاح الإنفلونزا في مهرجان الملك عبدالعزيز للإبل ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لامدادكم بكل ماهو جديد وحصري والان ندخل في التفاصيل





جدة - خالد شويل - متابعات الخليج 365 - واس

باشرت الشؤون الصحية بمنطقة الرياض حملتها السنوية للقاح الإنفلونزا في نطاق مهرجان الملك عبدالعزيز للإبل في موسمه الثالث، الذي تقام فعالياته في الصياهد الجنوبية للدهناء وتشهد فعالياته إقبالًا واسعًا من ملاك الإبل والزوار.

وأوضح مشرف الحملة الوطنية للتطعيم بلقاح الإنفلونزا في صحة الرياض عبيد الشهري، أن الحملة انطلقت مستهدفة ملاك الإبل ورعاة الإبل والزوار والمشاركين في المهرجان، مضيفا أنه يفضل أخذ التطعيم وقائيا للحماية من الإنفلونزا، ولاسيما أن الأجواء باردة، ما يسهم في انتشار الإنفلونزا.

ولفت إلى أن الصحة تسعى إلى تقليل الإصابة بالإنفلونزا في نطاق المهرجان، مؤكدة في الوقت نفسه أنه لا توجد أي مخاوف من أخذ اللقاحات من غير المصابين، مشيرًا إلى أن اللقاح آمن ويستخدم عالميًّا وفعالًا للجميع.

وأكد الشهري أن مقاومة الفيروس تعتمد على مناعة الشخص، فيما يتمثل دور اللقاح في الوقاية بإذن الله من الإصابة به، مضيفًا أن الجهات الصحية تركز على ذوي الأمراض المزمنة؛ كونهم أكثر عرضة للإصابة به.

يذكر أن المهرجان الذي ينظمه نادي الإبل خلال الفترة من 30 جمادى الأولى وحتى 13 رجب 1440هـ (5 فبراير- 20 مارس 2019م)، يشهد فعاليات متنوعة ترفيهية وثقافية وتراثية، ويشكل وجهة من وجهات الموسم بفعالياته المختلفة لكافة أفراد العائلة.

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