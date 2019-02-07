الان تتابع تفاصيل الوظائف الشاغرة للجنسين بجامعة أم القرى والان مع التفاصيل
جدة - عمرو شويل مكة المكرمة- الخليج 365:
أعلن معهد البحوث والدراسات الاستشارية بجامعة أم القرى عن توفر وظائف شاغرة للجنسين في مجالات تصميم الجرافيك بمسمى (مصمم /مصممة) وقال أن من ضمن الشروط أن يكون المتقدم أو المتقدمة سعودي الجنسية.
مع القدرة الكاملة على التعامل مع برامج التصميم ( Photoshop – Illustrator – InDesign – After Effects) .
و الخبرة السابقة في تصميم الجرافيك الثابت والمتحرك والقدرة على الإبداع والتطوير المستمر في تقنيات التصميم واجتياز المقابلة الشخصية.
وسيتم التقديم لهذه الوظائف من خلال الرابط التالي:
https://uqu.edu.sa/icrs/App/Forms/Show/8720
مع العلم ان آخر موعد لاستقبال الطلبات هو يوم الخميس المقبل الموافق 9 – 6 – 1440ه الموافق 14 – 2 -2019.
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