العثور على قنبلة تعود للحرب العالمية في نهر أوكلاهوما

السعودية - بواسطة أيمن الوشواش -

شكرا لقرائتكم خبر [title] ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل مكة - مكة المكرمة

عثر زوجان على قنبلة تعود للحرب العالمية الثانية أثناء رحلة في ولاية فلوريدا الأمريكية.

وبحسب موقع Live Science توجه الزوجان لرحلة صيد، وبينما كانا يصطادان المعادن النفيسة من نهر أوكلاهوما لبيعها فيما بعد، قام الزوج باصطياد القنبلة مع معادن أخرى قد جمعها، واعتقد أنها نوع من المعادن في بادئ الأمر.

ووصل بلاغ من الزوج للشرطة يفيد بوجود قنبلة في سيارته، وتدخلت الشرطة وأخلت مواقف السيارات والمطاعم المجاورة، وإزالة خطر القنبلة عبر فرقة خاصة لتفكيك القنابل.