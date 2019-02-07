الابتعاد عن مواقع التواصل يجلب السعادة

السعودية - بواسطة أيمن الوشواش -

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في أبحاث أجرتها جامعتا نيويورك وستانفورد توصلت إلى أن ابتعادك عن مواقع التواصل الاجتماعي قد يساهم في تحسين صحتك النفسية وفي تحسين مزاجك، بحسب ما ذكرته الفوكس نيوز.

وأجريت الدراسة على ثلاثة آلاف متطوع عن طريق استبيانات احتوت على أسئلة بشأن نظامهم الروتيني ومزاجهم اليومي، وبعدها طلبوا من نصف العينة بأن يغلقوا حساباتهم في مواقع التواصل مقابل مبلغ مادي يصل إلى 100 دولار أمريكي.

وقام الباحثون بوضع أجهزة تتبع خاصة تمكنهم من مراقبة حسابات المستخدمين المعنيين بالدراسة ليتأكدوا من التزامهم.

وكشفت النتائج عن أن 1% من العينة لم يتمكنوا من مقاومة هوسهم البالغ بهم. وبعد مضي أربعة أسابيع، تم إجراء استبيان آخر عليهم لقياس التغيرات النفسية والإدراكية عليهم.

وأظهرت النتائج النهائية للدراسة أن الذين حافظوا على البقاء بعيدا عن مواقع التواصل أظهروا نتائج أفضل وتحسنا بالغا في المزاج، لكن لو نظرنا إلى حصيلتهم المعرفية عما يدور حولهم، أظهر المنعزلون كفاءة معرفية أقل.