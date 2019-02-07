السعودية - بواسطة أيمن الوشواش -

شكرا لقرائتكم خبر [title] ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل واس - الرياض تصدرت السعودية الدول على مستوى إنتاج المواليد في الخيل العربية على مستوى أعضاء المنظمة العالمية للجواد العربي (WAHO)، وذلك بعد إعلان المنظمة في اجتماعها السنوي المقام في مدينة سيدني بأستراليا بأن عدد الخيل المسجلة 3116 رأسا لعام 2018م . وباتت المملكة العربية السعودية الأولى عالميا بعدد المواليد المسجلة لعام 2018.



كانت هذه تفاصيل خبر السعودية الأولى عالميا في مواليد الخيل العربية لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.



كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على مكه وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.