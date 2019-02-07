لبنان يوقف سوريين بسبب جرائم إرهابية

السعودية - بواسطة أيمن الوشواش -

شكرا لقرائتكم خبر [title] ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل د ب أ - بيروت أوقفت قوى الأمن اللبنانية سوريين اثنين في جنوب البلاد بجرم التواصل مع إرهابيين والانتماء إلى جبهة النصرة. وذكرت الوكالة الوطنية للإعلام «اللبنانية الرسمية» أمس أن السوريين اعترفا بالقتال ضمن صفوف تنظيم أحرار الشام في محافظة إدلب السورية، وفي صفوف جبهة النصرة خلال 2012، وأضافت الوكالة أنه تم تحويل الموقوفين الاثنين إلى القضاء العسكري.



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