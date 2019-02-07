6 أشهر حبس لبريطانية صفعت مسؤولا إندونيسيا

السعودية - بواسطة أيمن الوشواش -

شكرا لقرائتكم خبر [title] ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل د ب أ - جاكرتا صدر حكم أمس بالحبس ستة أشهر لامرأة بسبب صفعها لأحد مسؤولي الهجرة في إندونيسيا، عندما منعها من مغادرة جزيرة بالي الإندونيسية السياحية بتأشيرة زيارة منتهية. وذكرت وكالة أنتارا الإندونيسية الرسمية للأنباء، أن أوجي تاكاداس (43 عاما) كانت ترغب في أن تستقل طائرة إلى سنغافورة في يوليو، عندما تم استيقافها في مطار بالي وأمرها بدفع غرامة قدرها أربعة آلاف دولار بسبب تجاوز مدة الإقامة المسموح بها في التأشيرة. وفي نوبة من الغضب صفعت المرأة أحد مسؤولي الهجرة في مطار نجوراه راي في بالي، بعد أن تم إبلاغها بأنها سوف تضطر للبقاء في بالي لتسوية الأمر، وتم تسجيل الواقعة في مقطع فيديو انتشر بعد نشره على مواقع التواصل الاجتماعي.



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