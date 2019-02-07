سجن بحرينيين حصلا على تمويل من وزير قطري

السعودية - بواسطة أيمن الوشواش -

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قضت المحكمة الكبرى الجنائية الرابعة في البحرين أمس، بالسجن خمس وثلاث سنوات بحق متهمين اثنين لحصولهما على تمويل من وزير قطري.

وعاقبت المحكمة بالسجن خمس سنوات المتهم الأول الذي ضبط في مطار البحرين أثناء عودته من قطر وبحوزته أموال تحصل عليها من وزير قطري سابق بهدف التأثير على الانتخابات البرلمانية.

وقررت المحكمة تغريم المتهم 2000 دينار ومصادرة 52 ألف دينار من أمواله، ومصادرة المبلغ المضبوط بحوزته في المطار، وبرأته من تهمة التخابر مع دولة أجنبية، كما قضت المحكمة بحبس المتهم الثاني ثلاث سنوات ومصادرة 173 ألف دينار من أمواله وتغريمه 1000 دينار، ومصادرة المبلغ المضبوط بحوزته في المطار.

وكانت محكمة التمييز البحرينية رفضت 28 يناير الماضي الطعن المقدم من علي سلمان أمين عام «جمعية الوفاق» المنحلة على حكم بالسجن المؤبد صدر بحقه لإدانته بالتخابر مع دولة قطر.

وقضت محكمة الاستئناف العليا الجنائية في البحرين في نوفمبر الماضي بالسجن المؤبد بحق ثلاثة من المعارضة، هم سلمان وحسن سلطان وعلي الأسود، بتهمة التخابر مع قطر، لتلغي قرارات بالإفراج صدرت من محكمة أدنى درجة.