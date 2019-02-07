الأمن السوداني يعتقل ناشطات بالمعارضة

السعودية - بواسطة أيمن الوشواش -

شكرا لقرائتكم خبر [title] ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل د ب أ - الخرطوم

أعلن حزب الأمة القومي السوداني أكبر أحزاب المعارضة في البلاد، عن اعتقال أمينته العامة، سارة نقد الله، وابنة زعيم الحزب أم سلمة الصادق المهدي. وأوضح الحزب، في بيان أن القياديتين في الحزب اعتقلتا خلال تنفيذ وقفة احتجاجية بالعاصمة الخرطوم، وأشار إلى أن القوات الأمنية تعاملت مع المحتجين بعنف مفرط، واعتقلت عشرات المواطنين الذين عبروا عن رأيهم بسلمية.

وأعلن البيان اعتقال القيادية بالحزب الجمهوري أسماء محمود محمد طه، والمحامي والناشط الحقوقي البارز نبيل أديب، إلى جانب عدد آخر من النساء والرجال، قبل أن يطلق سراح بعضهم. وهزت التظاهرات العنيفة هذا البلد الواقع في شرق أفريقيا منذ ديسمبر بعدما خفضت الحكومة التي تعاني من ضائقة مالية دعمها الحيوي للخبز، وسرعان ما تحولت الاحتجاجات إلى تظاهرات مناهضة للحكومة عبر المدن والبلدات، تدعو إلى تنحي الرئيس عمر البشير.

ويقول المسؤولون الحكوميون إن 30 شخصا قتلوا في التظاهرات، بينما أعلنت منظمة «هيومن رايتس ووتش» وصولهم إلى 51 شخصا، وتعد التظاهرات التي يقودها تجمع المهنيين أكبر تحد لحكم البشير منذ ثلاثة عقود، حيث يطالب الشباب باستقالته.