مؤتمر حول تمكين المرأة بجامعة المؤسس

السعودية - بواسطة أيمن الوشواش -

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تنظم جامعة الملك عبدالعزيز ممثلة بمركز الأمير مشعل بن ماجد بن عبدالعزيز للبحوث الاجتماعية والإنسانية مؤتمرا بعنوان «تمكين المرأة السعودية: آفاق وتحديات في ضوء رؤية المملكة 2030»، وذلك خلال الفترة من 6 إلى 8 جمادى الآخرة الحالي.

ويضم جدول أعمال المؤتمر الذي يشهد مشاركة نخبة واسعة من مسؤولين وأكاديميين كمتحدثين من مختلف التخصصات والقطاعات الحكومية والخاصة 6 جلسات حوارية بواقع ثلاث جلسات في كل يوم، تشمل عددا من المحاور الاجتماعية، والتعليمية، والتشريعية، والاقتصادية والإعلامية، إضافة إلى تجارب نسائية ناجحة.

وأوضح مدير المركز، رئيس اللجنة المنظمة للمؤتمر الدكتور محمد الغامدي، أن المؤتمر يهدف إلى ترسيخ أهمية تمكين المرأة في المجتمع، وتسليط الضوء على النجاحات والمكتسبات التي حققتها المرأة السعودية، وكذلك تعزيز دورها في التنمية في ضوء رؤية المملكة 2030، إلى جانب تقديم مقترحات لتمكينها في المجالات المختلفة.

ودعا المهتمين والمختصين من مختلف فئات وشرائح المجتمع لحضور فعاليات المؤتمر، والاستفادة من الجلسات والمحاور والطرح العلمي والعملي لموضوعاته، مؤملا أن يحقق المؤتمر الغايات والأهداف المرجوة من تنظيمه.