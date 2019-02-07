شكرا لقرائتكم خبر عن نورة الشعبان توصي بإبعاد الدخلاء من الوسط الإعلامي والان مع التفاصيل

جدة - خالد شويل - خالد البلاهدي (الدمام) khaldalblahdi @ طالبت عضو الشورى نورة الشعبان بإطلاق جائزة الإبداع الإعلامي لتحفيز الإعلاميين السعوديين في الصحافة وفنونها، تشمل أفضل تقرير، وأفضل صورة، ما يعزز المنافسة الداخلية واكتشاف المميزين. طالبت عضو الشورى نورة الشعبان بإطلاق جائزة الإبداع الإعلامي لتحفيز الإعلاميين السعوديين في الصحافة وفنونها، تشمل أفضل تقرير، وأفضل صورة، ما يعزز المنافسة الداخلية واكتشاف المميزين. وأكدت الشعبان خلال مداخلتها في جلسة أمس (الأربعاء) على أهمية إيجاد شراكة بين الوكالة وهيئة الصحفيين في مجال تطوير العمل الصحفي ووضع آليات وإستراتيجية تعزز الطاقات السعودية، كما تنظم عمل العاملين في المجال الصحفي، وتبعد الدخلاء على العمل الإعلامي ضمن ترخيص مهنة أسوة بباقي المهن لحماية الوسط من غير العارفين ممن يسيئون للعمل الإعلامي. كما دعت إلى تفعيل مركز التدريب والتطوير الإعلامي في وكالة الأنباء السعودية ليكون على مستوى خليجي وإقليمي يواكب طموح المملكة ورؤيتها وإنشاء مكتبة تضم كل ما يخص الإعلام.



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