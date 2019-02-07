مذكرات تفاهم مع تونس وإسبانيا والولايات المتحدة

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جدة - خالد شويل - "الخليج 365" (الرياض) وافق مجلس الشورى في جلسته أمس (الأربعاء)، على مشروع مذكرة تفاهم للتعاون في المجالات الصحية بين المركز السعودي لاعتماد المنشآت الصحية في المملكة والهيئة الوطنية للتقييم والاعتماد في المجال الصحي في الجمهورية التونسية. كما وافق على مشروع مذكرة تفاهم للتعاون في مجال العمل والتنمية الاجتماعية بين وزارة العمل والتنمية الاجتماعية في

وافق مجلس الشورى في جلسته أمس (الأربعاء)، على مشروع مذكرة تفاهم للتعاون في المجالات الصحية بين المركز السعودي لاعتماد المنشآت الصحية في المملكة والهيئة الوطنية للتقييم والاعتماد في المجال الصحي في الجمهورية التونسية. كما وافق على مشروع مذكرة تفاهم للتعاون في مجال العمل والتنمية الاجتماعية بين وزارة العمل والتنمية الاجتماعية في السعودية ووزارة التوظيف والضمان الاجتماعي في إسبانيا. كما وافق الشورى على مشروع مذكرة تفاهم بين ديوان المراقبة العامة في المملكة العربية السعودية ومكتب المساءلة الحكومية في الولايات المتحدة الأمريكية للتعاون وتبادل الخبرات.

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