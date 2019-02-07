شكرا لقرائتكم خبر عن توصية بإنشاء هيئة لصناعة وإدارة صورة السعودية في الخارج والان مع التفاصيل

جدة - خالد شويل - "الخليج 365" (الرياض)

اقترح مشاركون في ورشة عمل بعنوان «الصورة الذهنية للسعودية في ميزان الإعلام الخارجي والدبلوماسية العامة رؤية نقدية تطويرية»، أهمية تحسين أدوات الصورة الذهنية في ميزان الإعلام الخارجي، والعمل على إيجاد إدارة أو هيئة تعنى بالعمل على صناعة وإدارة صورة المملكة في الخارج. ودعا مساعد رئيس مجلس الشورى الدكتور يحيى بن عبدالله الصمعان، خلال افتتاحه الورشة أمس الأول (الثلاثاء)، في مركز الملك عبدالعزيز للحوار الوطني بالرياض، المشاركين إلى وضع توصيات عملية يمكن الاستفادة منها في معالجة أي قصور وتصحيح أي صور مغلوطة عن المملكة، وتطوير أداء الإعلام الخارجي ليكون قادراً على مؤازرة الدبلوماسية السعودية.

وقدم شكره إلى رئيس المجلس الشيخ الدكتور عبدالله بن محمد بن إبراهيم آل الشيخ على دعمه لعقد هذه الحلقة التي نظمها المجلس بالتعاون مع مركز الحوار الوطني، التي تأتي انطلاقاً من مسؤوليات المجلس في متابعة كافة القضايا الوطنية ودوره في تعزيز الدبلوماسية البرلمانية، وتعاونه مع كافة الجهات الحكومية، والمؤسسات الأكاديمية لمعالجة الإشكالات التي يتم رصدها أياً كانت طبيعتها. وعبر عن شكره لمركز الحوار على تعاونه مع المجلس في تنظيم هذه الحلقة المهمة بما يسهم في الارتقاء بالإعلام السعودي الخارجي. من جانبه، أبدى الأمين العام لمركز الملك عبدالعزيز للحوار الوطني الدكتور عبدالله بن محمد الفوزان ترحيبه بالمشاركين، مؤكداً أن هذه الحلقة تعبير عن الشراكة بين المركز والمجلس التي تشمل عقد ورش عمل وحلقات نقاش وإعداد استطلاعات رأي بهدف بناء جسور علاقة بين مؤسسات الدولة والمجتمع. واستعرض رئيس لجنة الشؤون الخارجية بمجلس الشورى الدكتور صالح الخثلان الذي تولى إدارة الحلقة، وأشار إلى أن هذه الحلقة تأتي ضمن خطة تطويرية شاملة لأعمال اللجنة خصوصا في هذه المرحلة التي تقتضي تفعيلاً أكبر للدبلوماسية البرلمانية. حضر الورشة عدد من أعضاء المجلس وعدد من ممثلي الجهات الحكومية والمتخصصين والمهتمين.