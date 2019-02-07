متحدث حساب المواطن: 5 مُستحقين لدعم البرنامج من غير السعوديين

أوضح سلطان القحطاني، المتحدث الرسمي لحساب المواطن، الحالات التي يتم فيها دعم غير السعوديين في حساب المواطن.

وكتب القحطاني، عبر حسابه بموقع التواصل الاجتماعي «تويتر»: «توضيح: ما تم تداوله بشأن دعم غير السعوديين في حساب المواطن؛ فإن البرنامج يدعم الحالات التالية فقط، وهم: حاملو بطاقة التنقل، أرملة السعودي مع أبنائها، زوجة السعودي الأجنبية، الأجنبي المتزوج من سعودية، مطلقة السعودي مع أبنائها».

وجاء ذلك، تعليقًا على ما نُشر بأحد المواقع الإلكترونية، وتم إسناده لـ«حساب المواطن»، من أن هناك بعض الأجانب يحق لهم الاستفادة من خدمات البرنامج، بينهم الزوجة الأجنبية.