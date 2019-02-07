شكرا لقرائتكم خبر عن الحملة السعودية تجري 14 عملية قلب لأطفال المكلا والان نبدء بالتفاصيل
وأوضح رئيس مؤسسة أمراض القلب الخيرية محمد عوض باشعيب، أن الحملة تهدف لإنقاذ حياة المرضى وتخفيف معاناة أسرهم، مبينا أن لدى المؤسسة آلاف الملفات لمرضى قلب غير قادرين على تحمل تكلفة العملية وهم بانتطار دورهم للعمليات، شاكرا مركز الملك سلمان للإغاثة على دعم ومساندة المؤسسة في إنجاح مساعيها الإنسانية.
يذكر أنه بلغ إجمالي العمليات التي تمت خلال الحملة حتى اليوم 15 عملية قلب مفتوح و38 عملية قسطرة علاجية.
وتأتي هذه المبادرة تحقيقا لرؤية المملكة 2030 لدعم البرامج التطوعية النوعية.
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