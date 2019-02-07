شكرا لقرائتكم خبر عن وزير اداخلية يرأس اجتماع المجلس الأعلى لجامعة نايف للعلوم الأمنية والان نبدء بالتفاصيل
وناقش المجلس خلال الاجتماع عدداً من الموضوعات، منها الموافقة على الخطة الاستراتيجية لجامعة نايف العربية للعلوم الأمنية (2019 - 2023م)، التي تهدف إلى تطوير برامج الجامعة الأكاديمية وتحسين أدائها التدريبي والبحثي وتطبيق أفضل مبادئ ضبط الجودة وتحقيق الكفاءة الإدارية والمالية والتركيز على مخرجات الجامعة كونها الذراع العلمية لمجلس وزراء الداخلية العرب.
كما ناقش المجلس التقرير السنوي عن أعمال الجامعة لعام 2018م، والموافقة على تعديل بعض مواد النظام الأساسي للجامعة، واعتماد مشروع موازنة العام المالي 2019م.
حضـر الاجتماع أعضاء المجلس الأعلى لجامعة نايف العربية للعلوم الأمنية.
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