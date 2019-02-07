شكرا لقرائتكم خبر عن نائب أمير الشرقية يستقبل وكيل الداخلية ومديري «الأحوال المدنية» والان نبدء بالتفاصيل

استقبل صاحب السمو الملكي الأمير أحمد بن فهد بن سلمان بن عبدالعزيز، نائب أمير المنطقة الشرقية، في مكتبه بديوان الإمارة، أمس، وكيل وزارة الداخلية للأحوال المدنية اللواء عبدالرحمن بن إبراهيم الجلعود، ومديري الإدارات العامة للأحوال المدنية على مستوى المملكة.

واستعرض سموه خدمات الأحوال المدنية التي تقدم للمستفيدين كافة.

من جانبه، قدم اللواء الجلعود الشكر لسمو نائب أمير المنطقة الشرقية على استقباله، داعياً الله التوفيق للجميع.