شكرا لقرائتكم خبر عن اعتماد عالمي لمختبر الرياض الإقليمي والان نبدء بالتفاصيل

منحت الجمعية الأمريكية لعلم الأمراض شهادة الاعتماد العالمي للمختبر الإقليمي بالرياض كأكبر منشأة في المنطقة وعلى مستوى العالم العربي، التي تحصل على هذا الاعتماد مخبريا.

ويأتي هذا الإنجاز تتويجا للجهود التطويرية التي نفذتها «صحة الرياض»، وإعادة تأهيل وتطوير المختبر بما يتماشى مع الرؤية السعودية التي تشهدها الصحة.

وقال مدير عام الشؤون الصحية بمنطقة الرياض الدكتور ناصر الدواس: المختبر الإقليمي وبنك الدم يعد أكبر مختبر متخصص في المملكة والشرق الأوسط يقدم خدماته المخبرية لأكثر من 500 منشأة صحية، حيث وصل عدد الاختبارات سنويا إلى 17 مليون اختبار مخبري، وسبق للمختبر تحقيق اعتماد المركز السعودي لاعتماد المنشآت الصحية CBAHI، ويعتبر صرحا مرجعيا لكل التحاليل والبرامج المخبرية.

من جانبه، أوضح مدير المختبرات وبنوك الدم بصحة الرياض الدكتور كامل الدوسري، أن المختبر الإقليمي جزء من خطة التحول وتحقيق الرؤية 2030 بمتابعة من مكتب التحول لخصخصة المختبرات الطبية ويقوم بتغطية ثلثي مساحة المملكة، بالإضافة إلى حصوله على الاعتماد لبرنامج الزمالة للأطباء للتدريب.