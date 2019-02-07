- 1/2
- 2/2
شكرا لقرائتكم إصابة مسلح في تبادل إطلاق النار قرب البنك المركزي بهولندا ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لامدادكم بكل ماهو جديد وحصري والان ندخل في التفاصيل
جدة - خالد شويل - متابعات الخليج 365 - متابعة
أكدت الشرطة الهولندية، مساء أمس الأربعاء، أنها أصابت رجلًا بالرصاص في شارع قرب البنك المركزي في العاصمة أمستردام.
ونشرت قناة تلفزيونية هولندية صورة لسيارات إسعاف في المكان، ونقلت عن شهود عيان قولهم: إن نحو 20 رصاصة أطلقت في تبادل لإطلاق النار.
وأضافت القناة، أن تبادل إطلاق النار أسفر عن إصابة رجل إصابة أفقدته القدرة على الحركة.
هذا الموقع يستخدم Akismet للحدّ من التعليقات المزعجة والغير مرغوبة. تعرّف على كيفية معالجة بيانات تعليقك.
كانت هذه تفاصيل خبر إصابة مسلح في تبادل إطلاق النار قرب البنك المركزي بهولندا لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على المواطن وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.