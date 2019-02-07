شكرا لقرائتكم إصابة مسلح في تبادل إطلاق النار قرب البنك المركزي بهولندا ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لامدادكم بكل ماهو جديد وحصري والان ندخل في التفاصيل





جدة - خالد شويل - متابعات الخليج 365 - متابعة

أكدت الشرطة الهولندية، مساء أمس الأربعاء، أنها أصابت رجلًا بالرصاص في شارع قرب البنك المركزي في العاصمة أمستردام.

ونشرت قناة تلفزيونية هولندية صورة لسيارات إسعاف في المكان، ونقلت عن شهود عيان قولهم: إن نحو 20 رصاصة أطلقت في تبادل لإطلاق النار.

وأضافت القناة، أن تبادل إطلاق النار أسفر عن إصابة رجل إصابة أفقدته القدرة على الحركة.

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