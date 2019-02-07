شكرا لقرائتكم ضبط وافد يدعي علاج الإعاقة ويمارس الحجامة بدون ترخيص ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لامدادكم بكل ماهو جديد وحصري والان ندخل في التفاصيل





جدة - خالد شويل - متابعات الخليج 365 - الرياض

ضبطت وزارة الصحة، بالتعاون مع الجهات الأمنية، وافدًا يقوم بممارسة الحجامة ويدّعي علاج الإعاقة في المنازل بدون ترخيص في الرياض، ويروّج لنفسه في برامج التواصل الاجتماعي.

وأكدت الوزارة، في تغريدة عبر حسابها الرسمي بموقع التواصل “تويتر”، أنه تم إحالة الوافد إلى النيابة العامة.

وحثت وزارة الصحة الجميع بالإبلاغ عن مثل هذه الممارسات بالاتصال على 937.

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