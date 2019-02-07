شكرا لقرائتكم خبر عن النائب العام: قضايا البيئة والأرصاد من اختصاص النيابة والان مع التفاصيل

جدة - خالد شويل - "الخليج 365" (الرياض)

أكد النائب العام الشيخ سعود بن عبدالله المعجب أن القضايا المتعلقة بالبيئة والأرصاد التي أصبح التحقيق فيها وإقامة الدعوى العامة من اختصاص النيابة العامة كإدخال النفايات الخطرة الملوثة والإشعاعية للمملكة أو عدم تقيد القائمين على هذه المواد بنقلها أو حفظها أو إنتاجها بخلاف ما جاء في الأنظمة واللوائح المنظمة لذلك، وكذلك من يتخلص من هذه المواد بخلاف الأنظمة واللوائح سواء كان على اليابسة أو في المياه الإقليمية للمملكة.

وشدد المعجب عقب اجتماعه أمس (الأربعاء) مع الرئيس العام للهيئة العامة للأرصاد وحماية البيئة الدكتور خليل بن مصلح الثقفي، في مقر الهيئة بجدة، بحضور وكيل النيابة العامة الشيخ شلعان بن راجح الشلعان، على حرص النيابة العامة على المحافظة على ما يخدم مصلحة المجتمع والحفاظ على سلامته وصحته، وأهمية رفع مستوى التعاون كون الهيئة جهة استدلال والنيابة جهة التحقيق في ما يخدم الصالح العام وسلامة وأمن الوطن.