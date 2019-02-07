شكرا لقرائتكم خبر عن أمير المدينة: على الموظف الحكومي استشعار المسؤولية والان مع التفاصيل

جدة - خالد شويل - سامي المغامسي (المدينة المنورة)

أكد أمير منطقة المدينة المنورة الأمير فيصل بن سلمان أهمية تعزيز مفهوم حق المواطن في حدود النظام، وعلى الموظف الحكومي أن يقدم للمواطن الخدمة على الوجه الأمثل مستشعراً جانب المسؤولية لا السلطة. جاء ذلك خلال تدشينه مركز الخدمات الشامل بالإمارة بقسميه الرجالي والنسائي، الذي يقدم حزمة من الخدمات تصل لأكثر من 80 خدمة للمواطنين والمقيمين تحت سقف واحد، وفي إطار خطة تطوير الأداء بمختلف القطاعات بالمنطقة، وذلك بحضور نائب أمير المنطقة الأمير سعود بن خالد الفيصل، ووكيل الإمارة وهيب محمد السهلي.

وأشار الأمير فيصل بن سلمان إلى أن إنشاء مركز الخدمات الشامل بإمارة المنطقة بقسميه الرجالي والنسائي جاء تلبية لرضا المستفيد، بعد أن حقق المركز نجاحا في نسخته الأولى، وفق معايير عالية الجودة تقدم من خلالها الخدمات للمواطن والمواطنة لإنهاء إجراءاتهم الحكومية في مكان واحد، مبيناً في ذات السياق أن المواطن صاحب حق في الخدمة ويجب أن لا يحتاج لوقت أكثر من الممكن لإنهاء معاملته، وبالتالي فإن تحسين الخدمات مطلب أساسي يتطلع إليه المواطن والزائر والمقيم على حد سواء.