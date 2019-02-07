شكرا لقرائتكم خبر عن تركي بن طلال يدشن المراكز الصحية المناوبة والان مع التفاصيل

جدة - خالد شويل - خالد آل مريّح (أبها)

دشن أمير منطقة عسير الأمير تركي بن طلال بن عبدالعزيز أمس (الأربعاء)، المراكز الصحية المناوبة على مدار 24 ساعة في منطقة عسير، وذلك في مركز صحي المنهل بمدينة أبها، وشاهد عرضا مرئيا عن المراكز الصحية والخدمات التي تقدمها، حرصا على توفير خدمة طبية أسرع للحالات الباردة والمستقرة، وتخفيف الضغط على طوارئ مستشفى عسير المركزي، ومستشفى خميس مشيط العام، ومستشفى أبها للولادة والأطفال والخميس للولادة والأطفال. ثم شاهد عرضاً آخر عن آلية الفرز البصري المطبقة في طوارئ المستشفيات، وأولوية التعامل مع الحالات.

وأوضح مدير عام الشؤون الصحية في منطقة عسير خالد عايض عسيري أن المراكز المناوبة التي تم تجهيزها للعمل 24 ساعة في منطقة عسير 8، تم تشغيل 7 منها الآن، وسيتم قريباً تشغيل المركز الـ8، إذ تم تجهيز وتشغيل 4 مراكز بمدينة أبها وهي المنهل، المنسك، العزيزية، ووسط أبها، وفي محافظة خميس مشيط تم تشغيل مركز صحي الصناعية ومركز صحي أم سرار، وسيتم تشغيل مركز صحي الرصراص قريبا، كما تم تشغيل مركز صحي بارق ضمن هذه المراكز المناوبة، مبينا أنه تم دعم تلك المراكز بجميع التجهيزات اللازمة، وزُودت بالكوادر البشرية المؤهلة، إضافة إلى دعم المراكز المناوبة في مدينة أبها بعيادات استشارية، وهي من المبادرات الهادفة لتطوير مراكز الرعاية الصحية الأولية، وتحسين جودة خدماتها بما يتماشى مع رؤية 2030، ويسهم في رفع كفاءة الأداء لهذه المراكز.