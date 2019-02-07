، بعد تبرُّع شقيقه سابقًا.. "آل جميح" يتبرع بكليته لينهي معاناة والده مع المرض ،

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أنهى الشاب عبدالعزيز محمد فهيد آل جميح معاناة والده مع الفشل الكلوي بتبرعه بكليته له؛ ليجسد مثالاً رائعًا في البر والوفاء في ثاني حالة تبرع لوالده بعد تبرع أحد أبنائه الآخرين قبل خمسة وعشرين عامًا تقريبًا.
وتفصيلاً، جرت الجراحة في مستشفى الملك فيصل التخصصي بالعاصمة الرياض بعد مطابقة التحاليل والفحوصات الطبية. وقد تكللت العملية بالنجاح.
وقال أحد أقاربهم إن المريض عانى على مدى سبعة عشرين عامًا من فشل الكلى، واضطر للغسيل، وتبرع له أحد أبنائه "جابر"، واستمر وضعه الصحي جيدًا لمدة 25 عامًا قبل أن يصاب بالكلى مجددًا؛ ليقوم أحد أبنائه الآخرين "عبدالعزيز" بالتبرع بإحدى كليتيه لوالده بمستشفى الملك فيصل التخصصي بالرياض.
بعد تبرُّع شقيقه سابقًا.. "آل جميح" يتبرع بكليته لينهي معاناة والده مع المرضسعود الدعجاني الخليج 365 2019-02-07
أنهى الشاب عبدالعزيز محمد فهيد آل جميح معاناة والده مع الفشل الكلوي بتبرعه بكليته له؛ ليجسد مثالاً رائعًا في البر والوفاء في ثاني حالة تبرع لوالده بعد تبرع أحد أبنائه الآخرين قبل خمسة وعشرين عامًا تقريبًا.
وتفصيلاً، جرت الجراحة في مستشفى الملك فيصل التخصصي بالعاصمة الرياض بعد مطابقة التحاليل والفحوصات الطبية. وقد تكللت العملية بالنجاح.
وقال أحد أقاربهم إن المريض عانى على مدى سبعة عشرين عامًا من فشل الكلى، واضطر للغسيل، وتبرع له أحد أبنائه "جابر"، واستمر وضعه الصحي جيدًا لمدة 25 عامًا قبل أن يصاب بالكلى مجددًا؛ ليقوم أحد أبنائه الآخرين "عبدالعزيز" بالتبرع بإحدى كليتيه لوالده بمستشفى الملك فيصل التخصصي بالرياض.
07 فبراير 2019 - 2 جمادى الآخر 1440
01:21 AM
أُجريت الجراحة بنجاح في "فيصل التخصصي" بعد مطابقة التحاليل والفحوصات
أنهى الشاب عبدالعزيز محمد فهيد آل جميح معاناة والده مع الفشل الكلوي بتبرعه بكليته له؛ ليجسد مثالاً رائعًا في البر والوفاء في ثاني حالة تبرع لوالده بعد تبرع أحد أبنائه الآخرين قبل خمسة وعشرين عامًا تقريبًا.
وتفصيلاً، جرت الجراحة في مستشفى الملك فيصل التخصصي بالعاصمة الرياض بعد مطابقة التحاليل والفحوصات الطبية. وقد تكللت العملية بالنجاح.
وقال أحد أقاربهم إن المريض عانى على مدى سبعة عشرين عامًا من فشل الكلى، واضطر للغسيل، وتبرع له أحد أبنائه "جابر"، واستمر وضعه الصحي جيدًا لمدة 25 عامًا قبل أن يصاب بالكلى مجددًا؛ ليقوم أحد أبنائه الآخرين "عبدالعزيز" بالتبرع بإحدى كليتيه لوالده بمستشفى الملك فيصل التخصصي بالرياض.
، بعد تبرُّع شقيقه سابقًا.. "آل جميح" يتبرع بكليته لينهي معاناة والده مع المرض ،
المصدر : الخليج 365
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