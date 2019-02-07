، أحد والحزم للهروب من مراكز المؤخرة يستضيفان الفيصلي والأهلي ،

محمد بن مسعود - الدمام - في ثاني أيام الجولة 19 من الدوري

تتواصل مساء اليوم منافسات الجولة الـ19 من دوري كأس الأمير محمد بن سلمان للمحترفين بلقاءين، في اللقاء الأول يستضيف أحد فريق الفيصلي عند الساعة 6:50م على ملعب الأمير محمد بن عبدالعزيز بالمدينة المنورة، وفي اللقاء الآخر يستضيف الحزم فريق الأهلي عند الساعة 8:15 على ملعب مدينة الملك عبدالله الرياضية في بريدة.

أحد - الفيصلي

يخوض فريق أحد لقاءه أمام الفيصلي محاولاً استغلال عاملي الأرض والجمهور للظفر بنقاط المباراة الثلاث للهروب قدر الإمكان من شبح المؤخرة خاصة وأن الفريق يقبع في مؤخرة سلم الترتيب برصيد 9 نقاط فقط.

أما الفيصلي فنقاط مباراة اليوم تمكنه من القفز سلماً واحداً فالفريق يحتل حالياً الترتيب الثامن برصيد 24 نقطة بعد خوضه 18 مواجهة.

الحزم - الأهلي

يسعى الحزم للانتصار في مواجهة الأهلي حيث سيعزز من وضع الفريق وابتعاده عن دوامة الهبوط فالفريق يمتلك حالياً 19 نقطة مكنته من اعتلاء الترتيب الـ12 وبفارق 10 نقاط عن متذيل سلم الترتيب فريق أحد.

أما فريق الأهلي فيسابق الزمن للحاق بمتصدر الترتيب فريق الهلال ووصيفه فريق النصر، فخسارة النقاط الثلاث في مواجهة اليوم تعني توسيع الفارق النقطي عن فرق المقدمة فالفريق يحتل حالياً الترتيب الرابع برصيد 33 نقطة وبفارق 10 نقاط عن المتصدر الفريق الهلالي.