، برشلونة يفرض التعادل أمام ريال مدريد ،

محمد بن مسعود - الدمام - في ذهاب نصف نهائي كأس ملك إسبانيا

سيطر التعادل الإيجابي 1/1 بين ريال مدريد ونظيره برشلونة في ذهاب نصف نهائي كأس ملك إسبانيا، وذلك في اللقاء الذي جمع الفريقين، على أرض ملعب الكامب نو.



ينتظر الفريقان لقاء العودة (الحسم) في 27 من الشهر الجاري على أرض ملعب سانتياغو برنابيو، ليواجه الفائز منهما الفائز من مواجهة فالنسيا وريال بيتيس (في المباراتين).



الشوط الأول إنتهى لصالح الريال بهدف " لوكاس فاسكيز" عند الدقيقة السادسة، حينما استثمر تمريرة بنزيما بشكل إيجابي.



أضاع الريال عددًا من الفرص السهلة، كانت كفيلة بخروج الفريق متقدمًا بأكثر من هدف.



في المقابل وقف حارس الريال "نافاس" بالمرصاد لتهديدات سواريز ومالكوم.



وفي الشوط الثاني وتحديدًا عند الدقيقة 57 عدل "مالكوم" النتيجة للبارسا، بعد كرة مرتدة سريعة وضعها بيسراه داخل الشباك.



عند الدقيقة 62 نزل العائد من الإصابة "ميسي" لأرضية الملعب بدلاً عن " كوتينيو" لكن النتيجة لم تتغير.



عند الدقيقة 80 أهدر "بيل" فرصة التعزيز للريال بطريقة غريبة، بعد تأخره في التسديد في المرمى الخالي من الحارس "تير شتيجن".



منح حكم اللقاء 3 دقائق وقت بدل ضائع، وبقيت النتيجة كما هي ليتأجل الحسم في لقاء الرد.