شكرا لقرائتكم إنقاذ حياة طفل ابتلع غطاء قلم بالطائف ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لامدادكم بكل ماهو جديد وحصري والان ندخل في التفاصيل





جدة - خالد شويل - متابعات الخليج 365 - الطائف

تمكن الفريق الطبي بمستشفى الأطفال بالطائف، من إنقاذ حياة طفل يبلغ من العمر 12 سنة بعد ابتلاعه غطاء قلم؛ ما أدى إلى انخفاض نسبة الأكسجين في جسمه.

جاء ذلك بعد أن قدَّم الفريق الطبي الإسعافات الأولية اللازمة، واستدعاء الطاقم الطبي المتخصص؛ للاطلاع على الحالة، حيث تم تحويله إلى مستشفى الملك عبدالعزيز التخصصي بالطائف؛ لاستخراجه عن طريق المِنظار.

وبعد إخراج الغطاء من جسم الطفل شعر بتحسن في حالته الصحية، بعد أن خضع للفحوصات والتحاليل.

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