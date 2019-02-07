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شكرا لقرائتكم إصابة امرأة وطفل في حريق شقة بالمجاردة ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لامدادكم بكل ماهو جديد وحصري والان ندخل في التفاصيل
جدة - خالد شويل - متابعات الخليج 365 - أحمد الشهري - المجاردة
باشرت فرق الدفاع المدني بمحافظة المجاردة اندلاع حريق في شقه سكنية بحي الفيصلية بالمحافظة.
وأوضحت مديرية الدفاع المدني، عبر حسابها الرسمي في تويتر، أن مدني المجاردة أخمد حريقًا اندلع في شقة بحي الفيصلية بسبب التماس كهربائي، نتج عنه إصابة امرأة وطفلها باختناق بسيط، وتم نقلهما عن طريق الهلال الأحمر لمستشفى المجاردة العام.
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