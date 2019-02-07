الان تتابع مدني خميس مشيط يتدخل لمنع كارثة خطيرة في أحد المصانع والان مع التفاصيل

جدة - عمرو شويل الخليج 365-متابعات باشر مدني خميس مشيط بلاغاً عن إرتفاع درجة الحرارة في حاوية لخلط الدهانات داخل مستودع تابع لأحد المصانع ، و قامت فرق التدخل في حوادث المواد الخطرة بإخراج الحاوية وعمل تهوية طبيعية وإنهاء الحالة دون إصابات .

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